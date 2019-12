Lecce, Liverani: “Tanti errori individuali che non possiamo permetterci”

Il Lecce va al tappeto contro il Brescia. Il tecnico giallorosso Fabio Liverani commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Preoccupato non lo sono, l’allarme ci sarà solo quando faremo partite brutte, perché oggi – paradossalmente – è stata una delle partenze migliori delle ultime partite. Non possiamo fare certi errori, la qualità e le scelte individuali non sono andate bene. Il nostro possesso palla è stato sterile, ci abbiamo messo un po’ troppo a far girare il pallone: chiedo ai ragazzi qualche responsabilità in più. E poi siamo andati sotto per due regali nostri, così diventa ancora più difficile, una montagna insormontabile”.

Su Falco, lasciato in panchina: “Abbiamo parlato prima della partita ed è stato lui a dirmi che non era al massimo. Le mie decisioni non sono mai senza senso, dev’essere al 100% altrimenti non gioca. Va riportato alla condizione ottimale”.

Sugli errori: “Troppi, da martedì intervengo sulla difesa, ma non so come migliorare questi errori dei singoli. Siamo stati probabilmente poco attenti, è come se i miei giocatori non avessero la percezione del pericolo in un match così”.