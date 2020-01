Lecce, Liverani: “Un risultato che ci premia, messa in difficoltà l’Inter”

Preziosissimo pareggio, quello conquistato dal Lecce contro l’Inter (1-1). Queste le parole del tecnico dei salentini Fabio Liverani al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Oggi la squadra ha fatto un’ottima partita, ha subito quello che c’era da subire, ma ha creato molti problemi a una squadra che solitamente concede poco. Abbiamo creato diverse occasioni. Questo risultato ci premia, a noi quando mancano sei o sette giocatori diventa difficile alzare la competizione negli allenamenti, poi questo si rispecchia nelle partite. Questo gruppo, quando è nella totalità, ci permette di esprimerci al meglio la domenica. Mercato? Abbiamo sintonia con il club, ci sono dei tempi che per una neopromossa non sono rapidissimi. Noi abbiamo individuato quello che ci serve, lottiamo per salvarci e la competizione all’interno del gruppo è fondamentale. Inter e Juventus? Hanno rose differenti, Conte ha inciso, è riuscito a ridurre in sei mesi il gap che c’era. I bianconeri sono più avanti nella totalità della rosa”.