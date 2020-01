Lecce, Liverani: “Verona ha meritato la vittoria”

Si è concluso il match tra Hellas Verona e Lecce. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani commenta la gara della sua formazione. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo le occasioni di Lapadula e la traversa potevano ricreare qualcosa, poi in dieci la partita è finita. Ad oggi abbiamo subito due sconfitte con loro, hanno meritato di più rispetto a noi. L’obiettivo è arrivare in questa posizione a maggio. Purtroppo recentemente ho allenato una squadra con tredici giocatori, oggi ho dovuto fare un altro cambio. Per Tachtsidis faremo gli esami, è una distorsione al ginocchio. In ogni scontro abbiamo la peggio, per noi è un problema. Da domani ritorneremo a lavorare, non eravamo fenomeni dopo l’Inter, il nostro campionato sarà questo. Non riusciamo a mantenere la cattiveria mentale. È un limite che dobbiamo migliorare velocemente, i punti non puoi farli con cattiveria solo contro le big, devi avere la stessa fame ance con i pari livello. Questa è la cattiveria che ci manca ancora per fare quel saltino per essere più tranquilli. Per me il nostro campionato più o meno era questo, tutti speravamo di avere qualcosina in più, ma come speravamo di essere ancora in corsa”.