Lecce, Liverani: “Vogliamo stare aggrappati alla Serie A. Gare rinviate? In Italia spesso decisioni senza logica”

Conferenza stampa di vigilia per Fabio Liverani, allenatore del Lecce, in vista dell’impegnativo match di campionato contro l’Atalanta valido per la 26^ giornata di Serie A. Il tecnico dei giallorossi ha presentato la gara ai media presenti. Ecco le sue parole:

GARE RINVIATE – “Le partite di Serie A rinviate? Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e senza logica, ci riporta alla luce il lato oscuro che calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno degli interessi”.

ATALANTA – Sulla gara contro la Dea: “”La squadra sta bene, anche se ci ha messo qualche giorno in più per recuperare dalla sconfitta contro la Roma. Noi vogliamo restare aggrappati a questa categoria, dovremo dare il massimo e non guardare mai indietro. Sarà una gara ricca di duelli, ce ne saranno tanti e non possiamo perderne troppi. Hanno pochi punti deboli, ma anche loro hanno perso punti in partite impensabili. Possiamo creare dei problemi solo corriamo come a loro”.

SQUADRA – E sulla squadra che scenderà in campo: “Vigorito in settimana non si è allenato con grande continuità, giocherà Gabriel. Per il resto ci sono dei dubbi legati anche a coloro che scenderanno in campo, valutiamo in queste ore. Avremo Saponara rispetto alla sfida di una settimana fa”.