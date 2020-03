Lecce, Lucioni: “Mi manca il campo, alla ripresa sarà fondamentale l’aspetto mentale”

Ancora un’incognita il futuro del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Della situazione, al canale Instragram del Lecce, ha parlato il difensore Fabio Lucioni.

STOP – “Mi manca la domenica, pensare di pranzare a casa è un sacrificio, solitamente lo faccio con la squadra. Mi mancano anche gli allenamenti, andare allo stadio e vivere lo spogliatoio. Quando torneremo in campo dovremo farci trovare pronti, soprattutto da un punto di vista mentale, sarà fondamentale. Lecce? Quando sono arrivato qua l’obiettivo era tornare in Serie A: ci siamo riusciti al primo tentativo. Qui ho trovato un gruppo speciale, spesso ci ritroviamo tutti insieme per andare a cena: siamo sempre pronti a sacrificarci l’uno per l’altro”.

