Lecce Majer: “2019 anno incredibile, non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide”

Un anno da ricordare per i tifosi del Lecce. I salentini, nel 2019, hanno conquistato la promozione in Serie A, categoria nella quale, nella prima parte della nuova stagione, hanno dimostrato di poter dire la loro. A fare un bilancio dell’anno appena trascorso, attraverso il proprio profilo Instagram, è intervenuto il centrocampista Zan Majer.

MESSAGGIO – ” Che anno fantastico! Dalla situazione molto difficile per me e la mia famiglia a febbraio alla promozione in Serie A! Non riesco a descriverlo con parole quanto significhi per me che i leccesi mi abbiano accettato così bene! Ed eccoci qui, combattendo ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo! Non vedo l’ora di vedere cosa ci porterà il 2020! Felice Anno Nuovo!”.