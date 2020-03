Lecce, Mancosu: “All’Empoli pensai di smettere, qui sono rinato. Il più forte in Serie A? Dybala…”

Una stagione ben al di sopra delle aspettative, quella disputata dal centrocampista del Lecce Marco Mancosu prima che il campionato venisse sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Il giocatore, al primo anno da titolare in Serie A, ha infatti saputo realizzare ben otto reti, delle quali cinque dal dischetto. Del torneo e della sua carriera, il giallorosso ha parlato nel corso di una diretta Instagram con il sito SOS Fanta.

RETROSCENA – “Quando ero all’Empoli ho pensato di smettere: non giocavo mai, davanti avevo grandi campioni come Vannucchi. Poi sono andato a Lecce e lì è cambiata la mia vita”.

RIGORISTA – “Il rigorista sono io, questo lo mettiamo in chiaro. Io, però, sono anche il capitano del Lecce e devo pensare anche ai miei compagni, così ho lasciato qualche rigore a Babacar per farlo sbloccare. Ho preso tanti insulti dai fantallenatori per queso, ma vi prometto che d’ora in poi, quando sarò in campo, i penalty li tirerò tutti io”.

FANTACALCIO – “Vi consiglio di prendere il Papu Gomez e Nainggolan: Radja è il giocatore più forte con cui ho giocato. Emergenti? Sono molto forti De Paul e Orsolini. Torregrossa è sottovalutato, farà grandi cose anche in A. Il più forte in assoluto? Dybala, ha una qualità che non avevo mai visto, mi ha impressionato”.