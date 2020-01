Lecce, Mancosu: “Il gol all’Inter lo ricorderò per tutta la vita”

Un gol importantissimo quello di Marco Mancosu che ha permesso al suo Lecce di acciuffare il pareggio contro l’Inter allo stadio “Via del Mare”. Questo il commento del calciatore giallorosso a fine gara: “Ho pianto dopo il gol all’Inter visto che venivo da un momento difficile e questa rete la ricorderò per tutta la vita. Spero che questo gol valga tanto per la nostra salvezza. Oggi siamo stati squadra come contro la Lazio e se continuiamo così possiamo toglierci altre soddisfazioni. Da martedì penseremo al Verona ma il pari di oggi ci dà tanto morale”.