Lecce, Mancosu: “Incontrare il Cagliari un sogno che si avvera. Vogliamo punti”

Sfida al passato per Marco Mancosu, centrocampista offensivo del Lecce. Domenica sera, 24 novembre, per i pugliesi ci sarà la sfida al Cagliari, che fin qui sta disputando un campionato meraviglioso. Mancosu è nato nel capoluogo sardo nel 1988, ha svolto in rossoblù la trafila delle giovanili ed è stato proprio il Cagliari a permettergli di esordire nel professionismo. “Fino a pochi anni fa per me incontrare i sardi in un campionato era impensabile, ora è un sogno che si avvera – ha detto in conferenza stampa l’attuale bomber dei salentini -. Non sto benissimo, spero di superare l’acciacco muscolare che ho entro domenica. Il Cagliari è stellare, in pochi possono permettersi quel centrocampo, e stanno vivendo un momento di grazia. Non firmerei in partenza per un pari, in ogni caso, perché non lo farei con nessuno”.

E ancora: “L’importante è scendere in campo con la voglia di migliorarsi sempre, ora siamo diventati squadra – ha proseguito Mancosu dinnanzi alla stampa -. Prima magari poggiavamo più su episodi, adesso invece, tramite le prestazioni, i punti arrivano”.