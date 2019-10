Lecce, Mancosu: “Siamo carichi per la sfida al Milan. Condizione? Non sono ancora al top”

Siamo agli sgoccioli della seconda sosta per le Nazionali, tra pochi giorni ricomincerà la Serie A. Il Lecce di mister Liverani è atteso da una sfida complicata, una delle tante di questo avvio di campionato, quella contro il Milan a San Siro (domenica sera, ore 20,45). È intervenuto a proposito in conferenza stampa il centrocampista offensivo Marco Mancosu, specialista nei calci di rigore: “Credo che la sosta possa aver fatto bene sia a noi che ai rossoneri – ha detto il classe ’88, al Lecce dal 2016 -, loro hanno avuto un po’ di tempo per assimilare le idee del nuovo mister, noi invece ci siamo allenati soprattutto dal punto di vista fisico. Siamo carichi, molti di noi, a parte la sfida all’Inter, non hanno mai giocato a San Siro. Non dobbiamo mancare dal punto di vista della prestazione, perché, risultato a parte, può darti consapevolezza. E solo così arriveranno i punti”.

Sul proprio momento di forma: “Non sono ancora al top, ma pian piano ci sto arrivando. Non credevo fosse così dura arrivare al passo dei compagni, anche perché non mi era mai capitato in carriera di saltare un ritiro estivo”.