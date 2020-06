Lecce-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lecce-Milan, la Serie A riparte dal Via del Mare. Si gioca oggi 22 giugno alle 19.30 la gara valida per la 27^ giornata di campionato tra salentini e rossoneri. La squadra di Liverani affronta il Diavolo di Pioli che sarà privo di Zlatan Ibrahimovic.

Lecce-Milan, le probabili formazioni

Prima gara dopo lo stop per il Lecce di Liverani che scenderà in campo col 4-3-2-1. In avanti Lapadula supportato da Falco e Saponara. In porta l’ex Gabriel che sarà protetto da Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni. In mezzo Petriccione, Tachtsidis e Majer. Il Milan si schiera con un modulo molto simile. Davanti a Donnarumma ci saranno Conti a destra, Kjaer e Romagnoli al centro e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo Kessié e Bennacer. A supportare Rebic ci saranno Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura. Out Ibrahimovic alle prese col recupero dal problema al polpaccio.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lecce-Milan si disputerà la sera di lunedì 22 giugno 2020 alle 19.30. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky collegandosi ai canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 252 del satellite. Per seguire la partita tra Lecce-Milan si potranno avere anche le opzioni per lo streaming live attraverso Sky Go che sarà disponibile anche per dispositivi mobili e per pc, tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook. Esiste poi l’opzione Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

