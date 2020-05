Lecce, ok a taglio stipendi ma in caso di salvezza c’è il “premio”

Mentre la Serie A attende di scoprire date certe per il suo ritorno in campo, in casa Lecce si pensa a risolvere il problema legato agli stipendi del mese di marzo. Come si apprende, il club salentino avrebbe trovato una soluzione alquanto curiosa.

PREMIO – Tutti i calciatori della prima squadra del Lecce, il direttore sportivo, l’allenatore e il suo staff, hanno dato la loro disponibilità alla rinuncia della mensilità di marzo, che è stata convertita in un singolare premio condizionato al completamento del campionato di Serie A ed al raggiungimento dell’obiettivo della permanenza nella massima serie. La squadra di Liverani, come si legge nel comunicato, ha deciso di rinunciare al proprio stipendio di comune accordo e questo contribuirà anche a non chiedere alcuna rinuncia a dipendenti e collaboratori amministrativi, fisioterapisti, magazzinieri e a tutti i tesserati e collaboratori del settore giovanile. Un bel gesto da parte dei tesserati salentini che, in cambio, se dovessero salvarsi e rimanere in Serie A vedranno convertita tale somma non ottenuta a marzo in un premio salvezza.