Lecce, Petriccione: “Giocare in estate? Sarebbe strano. Qui fa caldo ad aprile, figuriamoci in estate…”

Il campionato di Serie A potrebbe riprendere a fine maggio per concludersi a fine luglio o inizio agosto. Questa l’ultima ipotesi per terminare la stagione, commentata al Messaggero Veneto dal centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione.

RIPRESA – “Giocare in estate? Sarebbe strano, a Lecce fa già molto caldo ad aprile e maggio, figuriamoci a luglio e agosto. Se però dovremo farlo, lo faremo: in fin dei conti farà caldo per tutti”.

LIVERANI – “Devo molto al mister, è stato lui a portarmi a Lecce dopo l’esperienza di Terni. Mi ha fatto crescere e se sono in Serie A lo devo a lui. Gioco nello stesso ruolo in cui giocava lui e pretende molto da me, è un vero martello”.

LECCE, FALCO: “LA SICUREZZA SANITARIA LA PRIORITA'”