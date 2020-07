Lecce, piove sul bagnato: Deiola finisce la stagione. Liverani con la rosa decimata

Brutte notizie in casa Lecce: Fabio Liverani deve rinunciare anche ad Alessandro Deiola. Il giocatore, arrivato in prestito dal Cagliari, dovrà essere operato per i problemi che lo perseguitano al ginocchio.

Il centrocampista era stato di grande aiuto alla squadra salentina che sta combattendo per rimanere in Serie A. Adesso, con soli 29 punti in classifica e una rosa ridotta all’osso per via dei tanti problemi fisici, la permanenza nella massima serie sembra più difficile.

Lecce: Deiola out. Anche Calderoni si ferma

“Il calciatore Alessandro Deiola, vista la persistenza della sintomatologia dolorosa del ginocchio sinistro, ha deciso, dopo consulto tra i sanitari dell’U.S. Lecce e del Cagliari Calcio, di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico”, queste le parole della nota del Lecce apparse sul sito ufficiale relativamente ad Alessandro Deiola.

Liverani, però, deve fare i conti anche con lo stop di Marco Calderoni: “Il giocatore Marco Calderoni si è sottoposto ad esami strumentali presso lo Studio Quarta Colosso, che hanno evidenziato una contrattura muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra”. L’ennesimo problema fisico che mette a rischio la salvezza del club…

