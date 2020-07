Lecce, Rossettini racconta la paura: “Febbre alta e brividi di freddo. Ma non era Covid…”

Luca Rossettini torna a parlare dopo le settimane in cui in casa Lecce c’era stata un vero e proprio giallo. Il calciatore dei salentini era stato vittima di un malessere con febbre alta e brividi di freddo che non si attenuavano con i normali medicinali. Nelle scorse giornate era stato ricoverato in ospedale di Padova nel reparto di Malattie Infettive dove, a quanto pare, si è venuti a scoprire cosa veramente gli sia accaduto.

Ai microfoni del sito ufficiale del club, il difensore ha spiegato nel dettaglio questo periodo davvero duro.

Rossettini: “Febbre alta e brividi di freddo”

“Ora per fortuna i sintomi sono in fase di scomparsa. Sono tornato a Lecce per un programma di recupero per cercare di tornare a disposizione del mister. Dopo la partita contro la Juventus, una volta tornati a Lecce sono andato a casa. Dopo due ore che mi ero messo a letto ho iniziato ad accusare dei sintomi”, ha raccontato Rossettini. “Avevo mal di testa, brividi di freddo e febbre. Vista la situazione in Italia (coronavirus ndr), ho chiamato subito il dottore. Avevo paura fosse Covid-19 ma poi tutti i test sono risultati negativi. Ho fatto tamponi e analisi del sangue. I sintomi però non passavano. Avevo la febbre alta e usavo il ghiaccio per abbassare la temperatura“.

Ma il racconto prosegue: “Dopo il quarto giorno, non era possibile più gestire la situazione a casa. Mi hanno ricoverato e ho iniziato una serie di esame e controlli. Tutto dava esito negativo e non si sapeva cosa fosse. Solo ieri sono arrivati dei risultati che hanno fatto capire che forse sono stato punto da una zanzara tropicale di cui non dico il nome perché manca ancora la conferma”. “Cosa ho provato? Ero solo, da una parte ero preoccupato per la mia famiglia, ma anche il fatto di non poter recare danno a nessuno è stato positivo. Non volevo potesse creare problemi ai miei figli”.

“I messaggi d’affetto? Ho ricevuto un messaggio particolare. Una lettera di un fan che faceva avanti e indietro dagli ospedali. Mi ha colpito molto e mi ricordava nella sua preghiera. Questa cosa mi ha commosso. Davvero”.

