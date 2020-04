Lecce, Saponara: “Grande feeling con Liverani. Kakà il più forte con cui ho giocato. Balotelli da Pallone d’Oro…”

Riccardo Saponara si racconta e lo fa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il trequartista del Lecce si confessa riguardo al suo approdo in maglia salentina e al suo rapporto con tecnico e ambiente ma non solo.

LECCE – “Con Liverani posso rinascere. C’è stato subito un feeling, mi ha convinto il calcio offensivo. Forse per la mia discontinuità, qualcuno ha messo in dubbio le mie qualità”, ha ammesso Saponara che sui compagni aggiunge: “Tachtsidi ha qualità notevoli, lo sprono spesso a imporre le sue doti. E Barak… è un mix di forza e tecnica”.

ALTRI – Ma nella sua lunga carriera il trequartista ha avuto modo di conoscere anche qualche cosidetto big: “Kakà? Per la carriera che ha avuto è lui il più forte con cui io abbia mai giocato. In quel Milan, però, ho scoperto Balotelli, continuo a dire che, con i mezzi che ha, sarebbe da Pallone d’Oro”.

CORONAVIRUS – Inevitabile affrontare anche il tema dell’isolamento a causa dell’emergenza da Covid-19: “Vivendo da solo in albergo a Lecce, mi manca solo la famiglia, che è a Forlí. Da quando avevo 16 anni ho imparato a stare da solo; talvolta mi metto in viaggio senza compagnia. Mi è rimasta l’anima del boy-scout, nel buio cerco di non arrendermi. Dobbiamo venirne fuori, possiamo farlo solo se tutti rispettiamo le regole. Tornare a giocare? Spero di sì, però a porte aperte con i tifosi”.