Lecce, Saponara: “Ripresa un’incognita. Voglio dare una mano per la salvezza”

Riccardo Saponara, calciatore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club salentino a proposito della ripresa del campionato e della lotta salvezza che vede gli uomini di Fabio Liverani in piena bagarre per rimanere in Serie A.

STOP – “Sicuramente è stato un periodo di inattività più lungo in assoluto. Eravamo in casa senza neppure fare una corsetta. Non sarà facile ripartire, non abbiamo neppure avuto la possibilità di fare partite amichevoli. Sarà tutto un’incognita. Servirà entrare subito in clima campionato”, ha detto Saponara. “Incontriamo per giunta una squadra che ha già giocato una partita (il Milan ndr) quindi sarà anche più complicato”. “Più importante la testa o la tenuta fisica? La testa sarà importante ma credo che con la stanchezza verranno fuori i valori tecnici”.

RISCATTO – “Il mio obiettivo? Quello di dare il mio contributo al Lecce nella corsa salvezza. Credo che la società abbia posto fiducia in me per questo. Io sto cercando di farlo dal primo momento. Avevo iniziato col piede giusto e cercherò di riprendere come terminato. Fornendo gol e assist. Non ho alcun senso di rivalsa particolare ma voglio aiutare per raggiungere la salvezza. La classifica e la lotta salvezza? Credo che la corsa salvezza sia tirata, anche di più degli altri anni. Daremo fastidio a chi ci sta sopra, non solo al Genoa che è pari punti con noi. La situazione è davvero straordinaria (dopo la sosta per coronavirus ndr). C’è chi troverà dei vantaggi e chi no. Noi dobbiamo provare a fare più punti possibili”.

MILAN – “Sfidare il Milan subito? Per me è sempre una grandissima emozione e stimolo. Da ex fa sempre piacere ritrovare persone che conosci. Il Milan ha un blasone incredibile nonostante oggi non riesca ad ottenere i risultati di un tempo”. “Le porte chiuse? Mi è capitato solo in amichevole e credo sia una situazione brutta. Sarà difficile giocare senza il nostro pubblico. Ne siamo quasi dipendenti”.