Lecce-Spal: le formazioni ufficiali

Allo stadio Via del Mare va in scena un delicato scontro salvezza. Lecce e Spal cercano punti preziosi per alimentare i sogni di permanenza nella massima categoria. I salentini vogliono replicare la scintillante prova interna contro il Torino. Gli emiliani sperano di invertire la rotta delle ultime gare. Fischio d’inizio alle ore 15. Queste le scelte di formazione di Fabio Liverani e Gigi Di Biagio:

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula

Spal (4-3-3): E.Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Petagna, Di Francesco