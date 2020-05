Lecce, Sticchi Damiani: “Al 51% si riparte. Allenamenti? Rischio disparità”

L’ok dell’Emilia Romagna agli allenamenti individuali ha suscitato non poche polemiche nel mondo del calcio. Alcune squadre emiliane hanno preferito comunque non godere del via libera di Bonaccini finché non ci sarà un protocollo uguale ed approvato da tutti.

LECCE – Ai microfoni di Radio Punto Nuovo il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato riguardo la ripresa del campionato: “Ad oggi direi che c’è una buona possibilità, per fare una percentuale bisogna aspettare una riapertura degli allenamenti, ma direi un 51%“. Il numero uno del club salentino poi ha criticato le ordinanze di alcune regioni riguardo il via libera agli allenamenti individuali: “E’ un tema giusto da toccare, ma in questo momento il fatto che alcune Regioni autonomamente consentano di ripartire attraverso allenamenti individuali, laddove ce ne sono altre con atteggiamento più prudente, genera una disparità ingiusta“.