Lecce, Sticchi Damiani: “Annullamento del campionato? Ci sarebbe una pioggia di fallimenti e ricorsi…”

Il futuro del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese, rimane un’incognita. Dei possibili scenari, al Corriere dello Sport, ha parlato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

FUTURO – “Sul piano economico, la sospensione sarebbe l’anticamera del fallimento per molte società, mentre su quello regolamentare si avrebbe una pioggia di ricorsi che si trascinerebbero per anni. Per adesso stiamo lavorando sull’idea di riprendere il 3 maggio per concludere la stagione il 30 giugno, ma è solamente un’ipotesi. Mi auguro prima per l’Italia e poi per il calcio che con l’arrivo dell’estate qualcosa possa cambiare, altrimenti valuteremo il da farsi”.