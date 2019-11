Lecce, Sticchi Damiani: “Bilancio positivo, a gennaio coglieremo occasioni per migliorarci”

Il Lecce, dopo dodici giornate di campionato, ha totalizzato 10 punti e resta appena al di fuori della zona retrocessione. Il presidente del club pugliese Saverio Sticchi Damiani ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Sportiva, non escludendo innesti nel mercato di gennaio: “Il nostro doppio salto sarebbe stato molto duro, lo sapevamo, e temevamo di essere particolarmente penalizzato nella prima parte di campionato. Tuttavia penso che la squadra stia facendo sempre meglio, tanto che in questo momento sarebbe salva: le prestazioni migliorano, il bilancio per me è positivo. Si prospetta una lotta molto equilibrata e noi siamo pronti a combattere, com’è nel nostro dna”.

E ancora: “Nel nostro stadio facciamo numeri clamorosi di presenze, dovremmo stare in Champions League: è peso che ci portiamo a dietro il fatto di non fare molto bene in casa, c’è rammarico, però siamo più abili a colpire in contropiede e forse per questo andiamo meglio fuori casa – ha concluso il presidente Sticchi Damiani -. Per gennaio se dovessero presentarci situazioni per migliorare la rosa non ci tireremo indietro“.