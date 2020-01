Lecce, Sticchi Damiani: “Brutta botta il ko con l’Udinese, dobbiamo intervenire sul mercato”

Brutta sconfitta nella giornata di ieri per il Lecce, superato davanti al proprio pubblico per 1-0 dall’Udinese. Al termine della gara, il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha così parlato ai giornalisti presenti.

OBIETTIVO SALVEZZA – “Perdere in casa negli ultimi minuti è una bella botta, ma dobbiamo rialzarci. Tutti dovremo fare il massimo e la società è pronta a fare un ulteriore sforzo sul mercato: la classifica dice che possiamo salvarci e noi faremo di tutto per farlo. La rosa adesso è corta e tutte le volte che la squadra ha un calo andiamo in difficoltà, i cambi non sono adeguati. L’arbitraggio? Dispiace che si siano degli errori che possono poi determinare il risultato finale. Sulla rete di Babacar il contatto è molto leggero, mentre sul gol dell’Udinese c’è un fallo su Farias. Non dobbiamo però trovare alibi”.