Lecce, Sticchi Damiani: “Coppa Italia bel banco di prova per ripartenza. Il verdetto del campo è il più giusto”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Radio 1, nel corso di Radio Anch’Io Sport della ripresa del campionato e dell’eventuale nuovo stop alla stagione con conseguenti decisioni a proposito di scudetto, retrocessioni e promozioni.

RIPRESA – “Siamo convinti che occorra ripartire. Siamo tutti uniti. Nella scorsa Assemblea abbiamo votato solo a proposito di un nuovo stop. La Figc ha spiegato che non sarà possibile un nuovo format con playoff e playout. Noi ci siamo solo opposti a nuovi verdetti che non fossero matematici. Ci siamo limitati a proporre sole due retrocessioni perché nel caso dello stop, anche in B non ci sarà modo di arrivare a tre promosse”. “Cosa direi al presidente del Benevento in caso di mancate promozioni o retrocessioni? Beh, gli direi che si tratta di un’ipotesi remota ma la metterei allo stesso piano di chi è terz’ultima in Serie A e si vedrebbe retrocessa a tavolino senza giocare. Da una parte una retrocessione senza giocare e dall’altra una promozione”. “Credo che adesso la Coppa Italia sarà un bel banco di prova per la ripartenza. Il verdetto del campo è il più giusto sempre. E mi auguro che la mia squadra possa farcela a salvarsi e arrivare all’obiettivo”.

LECCE – “Come affrontano il momento Liverani e la squadra? Noi siamo focalizzati sulla ripresa. Siamo stati poco toccati dalla vicenda e abbiamo sempre avuto in mente il campo e gli allenamenti. Da noi c’è caldo e ci stiamo preparando. Il mister ha avuto la possibilità di avere quasi tutto il gruppo a disposizione, cosa mai accaduta durante la stagione. Quindi sotto questo punto di vista possiamo dirci contenti”. “Se accetterei la media ponderata e l’eventualità di una retrocessione? Credo che questa ipotesi non tenga conto di molti fattori, come il calendario”.