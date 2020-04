Lecce, Sticchi Damiani: “Decreto ci ha colto di sorpresa. Ora bisogna capire cosa accadrà con la riapertura del Paese e i contagi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della ripresa del campionato italiano e delle recenti novità in merito alla ripresa degli allenamenti delle società sportive, al momento prevista per il 18 maggio.

RIPRESA – “Il decreto ha colto un po’ tutti di sorpresa, pensavamo di ricominciare dai primi di maggio con gli allenamenti, invece è passata la linea della prudenza con uno slittamento. Non c’è ancora un protocollo condiviso e approvato. Noi siamo pronti e organizzati, abbiamo una struttura adeguata. Ci atteniamo alle indicazioni del Governo e della Lega Calcio”, ha detto Sticchi Damiani che sulle parole di Spadafora ha aggiunto: “In questo momento le polemiche sul calcio sono completamente fuori luogo, adesso bisogna star zitti e con responsabilità provare a salvare il calcio. Bisogna prima vedere come reagisce il Paese alla riapertura e i contagi”.

LECCE – Entrando all’interno delle tematiche legate al suo Lecce, il patron ha affermato: “Stipendi? Ancora non siamo entrati nel dettaglio ma i contatti con i calciatori avvengono costantemente, ho spiegato a loro gli scenari sportivi ed economici che ci aspettano, con la massima trasparenza. La nostra è una società sana e non abbiamo fatto passi più lunghi della gamba. Con un piccolo sforzo tra tutti i componenti la barca può galleggiare. Faremo delle contrattazioni individuali”. E su Liverani, che oggi compie gli anni, il suo futuro: “Tra noi c’è un rapporto che va oltre il calcio, si è creata una grande sintonia. Non sono preoccupato dalle voci di mercato sul suo conto, il nostro è un progetto a lungo termine. Avendo fatto così bene è normale abbia suscitato l’interesse di qualcuno”.