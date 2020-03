Lecce, Sticchi Damiani: “Emergenza senza precedenti, non può essere un campionato normale”

L’emergenza coronavirus, esplosa nelle ultime settimane anche in Italia, sta avendo importanti ripercussioni anche sul campionato di Serie A. Di questo, ai microfoni del Centro Suono Sport, ha parlato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

EMERGENZA – “I vertici del calcio si sono trovati in difficoltà, visto che hanno dovuto affrontare un’emergenza senza precedenti. Qualche errore può essere stato fatto, ma adesso sono arrivate delle disposizioni precise. Le porte chiuse sono un male necessario. I recuperi il 13 maggio? Avrebbe condizionato la regolarità del torneo, visto che in quella data i giochi potrebbero essere già stati decisi. Campionato falsato? Sicuramente non possiamo considerarlo normale, ma dobbiamo cercare di garantire il più possibile la regolarità”.

