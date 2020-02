Lecce, Sticchi Damiani esulta: “Emozionante battere il Napoli. Ma ho un rammarico…”

Esulta il Lecce, esulta Fabio Liverani e festeggia anche il patron Saverio Sticchi Damiani. La vittoria contro il Napoli aiuta il club salentino nella corsa alla salvezza regalando tre punti e coraggio per affrontare le prossime gare. Un 3-2 al San Paolo che regala emozioni a non finire per stessa ammissione del numero uno giallorosso.

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, il patron ha ammesso: “Questa vittoria rappresenta per me un’emozione bellissima, è veramente una gioia incredibile”. Una felicità che avrebbe voluto condividere con tutti i tifosi: “L’unico rammarico è quello di non aver potuto condividere questo successo con tutti i nostri tifosi, ringrazio il gruppo di sostenitori che è giunto al San Paolo ed ha assistito a questa splendida impresa in una giornata stupenda. Era una partita che senza le continue restrizioni avremmo voluto vivere con tutti i tifosi che quest’anno in trasferta sono sempre venuti numerosi. Questa squadra, questo magnifico gruppo e questo allenatore meritano la soddisfazione ottenuta per il grande lavoro svolto”.

SALVEZZA – Ma per la corsa alla permanenza nella massima serie, i discorsi sono assolutamente ancora aperti. Lo sa bene Sticchi Damiani che rivela: “Non ci siamo abbattuti nei momenti più difficili mantenendo sempre il giusto equilibrio ed anche dopo le vittorie dobbiamo essere bravi a non perdere la concentrazione e ad essere sempre equilibrati nei giudizi”. E proprio per questo grande equilibrio, il patron svela: “In vista della prossima partita la squadra e l’allenatore hanno chiesto di andare in ritiro con un giorno di anticipo, proprio per preparare al meglio questo incontro importante”.