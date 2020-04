Lecce, Sticchi Damiani: “Favorevoli alla ripresa, ma ad una sola condizione”

La ripresa del campionato è ancora un rebus. La forza con la quale la pandemia ha colpito il nostro paese è stata incredibile e ancora non ci sono segnali forti che il virus stia allentando la presa. In Lega Serie A non mancano le polemiche tra alcuni presidenti e dirigenti divisi tra chi vorrebbe ripartire al più presto e tra chi ha definito il campionato come “finito”.

LECCE – Anche il Lecce ha voluto far sapere la sua posizione tramite le parole del presidente Saverio Sticchi Damiani. Questo il suo commento ai microfoni di Centro Suono Sport: “Siamo favorevoli alla ripresa, ma solo a rischio zero. La FIGC ci comunichi una data ultima per la ripartenza. Se il sistema calcio ha necessità di ripartire, come sesta industria dello Stato, come capacità contributiva e produttiva, se serve, il Lecce è d’accordo. L’unica condizione per poter ricominciare per il Lecce è che il rischio contagi sia zero. Se sarà a maggio, a giugno, a luglio non lo so e non mi avventuro in previsioni, ma forzare i tempi sarebbe pericolosissimo.”