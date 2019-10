Lecce, Sticchi Damiani: “Liverani ci dà tanto. Pari con la Juventus? Una giornata perfetta…”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport della stagione del club salentino dopo, soprattutto, l’ottimo pari ottenuto in casa, al Via del Mare, contro la Juventus. Ecco le sue parole:

POST JUVENTUS – “Primo punto nel nostro stadio appena ristrutturato. Una giornata perfetta e un punto incredibile. Un risultato davvero importante per noi. Liverani? Sta facendo un grande lavoro. Era tra i candidati a dover essere cacciato secondo i bookmakers? Non per me. Lui è perfettamente integrato in questa società. Liverani è una persona che ci dà una grande mano anche per i miglioramento delle strutture”.

PUBBLICO – “30 mila persone allo stadio? Diciamo che l’entusiasmo del pubblico era uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo ricominciato col progetto dalla Serie C. Questi campionati vinti hanno riportato la gente allo stadio. Siamo tornati in una categoria importante come la Serie A. Abbiamo fatto circa 20mila abbonati che per noi è un record assoluto, meglio della prima Serie A del Lecce”.

MERCATO – “Difesa da rinforzare? Vediamo a gennaio. Sicuramente dovremo farci trovare pronti. Subiamo molti gol, ma ne facciamo anche diversi. Nel DNA del Lecce c’è la volontà di giocare a calcio. Abbiamo tre giocatori d’attacco in mezzo al campo, oltre agli attaccanti puri”.

CALENDARIO – “Abbiamo la Sampdoria adesso, la classifica dice che è una nostra rivale ma attenzione perché è una squadra costruita per altre posizioni. Non credo, comunque, che ci saranno partite facili”.