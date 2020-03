Lecce, Sticchi Damiani: “Rinvii? 13 maggio data formale, si giocherà prima”

E’ caos rinvii in Serie A. Numerosi match di campionato, a causa dell’emergenza coronavirus che sta investendo l’Italia, sono infatti saltati, con conseguenti polemiche. A commentare la situazione, prima del match con l’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

RINVII – “Il rinvio delle gare al 13 maggio sarebbe una scelta che, se confermata, rischierebbe di falsare il torneo. Ieri ne ho parlato con il presidente della Lega e con l’amministratore delegato e mi hanno garantito che quella del 13 maggio è solamente una data formale: i recuperi verranno fatti prima, si spera prima di Pasqua per le squadre che non hanno impegni in altre competizioni. Per me si sarebbe potuta rinviare l’intera giornata”.