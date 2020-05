Lecce, Sticchi Damiani: “Ripresa del campionato? 51% di possibilità”

Ancora in bilico il futuro del campionato di Serie A. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

RIPRESA – “Anche coloro che inizialmente erano più restii hanno capito che l’unica soluzione per tenere in piedi il sistema è quella di tornare a giocare. Sono troppe le questioni dal punto di vista economico e giuridico difficili da risolvere se non si dovesse tornare in campo. Se dovesse essere trovata una quadra sul protocollo sanitario, tutto andrebbe nella direzione di una ripresa. C’è ancora qualcosa da risolvere anche dal punto di vista giuridico, come la questione dei contratti che scadono il 30 giugno. In caso di stop, i broadcaster cercherebbero di non pagare l’ultima rata, che vale migliaia di euro. Ci sarebbero poi i vari sponsor che, non vedendo il campionato interamente giocato, avrebbero delle pretese. Ripresa del campionato? Ad oggi direi che le possibilità sono al 51%”.

