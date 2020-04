Lecce, Sticchi Damiani: “Ripresa? Si sta accelerando troppo”

La Serie A, attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane in attesa di capire se potrà o meno essere portata regolarmente a termine. Sull’argomento, ad Adnkronos, ha parlato il presidente del Lecce Sticchi Damiani.

RIPRESA – “Penso sia giusto concludere il campionato, ma senza esasperare nulla, compresi i tempi di ripresa. Ho la sensazione che ci sia la volontà di accelerare troppo rispetto allo stato della pandemia: i numeri continuano ad essere preoccupanti. Giocare tutte le gare al centro-sud? Snaturerebbe la regolarità del torneo, così come lo sarebbe non definire per tempo la scadenza dei contratti al 30 giugno. Sono delle variabili troppo grosse”.

LECCE, MANCOSU: “MI MANCA IL CAMPO. SALVEZZA? STIAMO FACENDO UN MIRACOLO”