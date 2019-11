Lecce, Sticchi Damiani: “Speriamo in condizioni meteo migliori”

Il Via del Mare completamente allagato ha impedito il regolare svolgimento del match tra Lecce e Cagliari. Così domani alle 15 si giocherà l’incontro, sperando in un tempo più clemente. Il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha commentato questa situazione ai microfoni di Sky Sport: “Domani dovrebbe esserci una tregua maggiore dal punto di vista della pioggia, ma se dovessero continuare le condizioni di impraticabilità giocheremo il 18 dicembre. Ci siamo rimessi alla decisione della Lega, anche se per noi non è il massimo giocare di lunedì, visto che abbiamo l’anticipo di sabato con la Fiorentina”. Poi una battuta sul pubblico: “Alle 15.00 di lunedì probabilmente avremo tanti parrucchieri sugli spalti (ride, ndr)”.