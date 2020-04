Lecce, Sticchi Damiani: “Stipendi? La crisi non può gravare solamente sui giocatori”

Mentre i campionati sono attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

RIPRESA – “Non è un tema che spetta a noi, ma alle autorità sanitarie. Siamo a disposizione di Lega, Figc e Uefa in base a quello che stabiliranno i protocolli medici”.

STIPENDI – “Siamo di fronte a un caso di forza maggiore che ha bloccato le prestazioni, quando le società dovranno sedersi con i giocatori è bene che loro abbiano chiaro il quadro giuridico e come dovrebbe essere regolamentata la situazione, ovvero che se non si gioca la prestazione non è dovuta. La crisi, però, non può gravare solamente sui calciatori”.

