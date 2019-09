Lecce, Sticchi Damiani: “Volevamo Luperto, ma…”

Dopo il blitz esterno sul campo del Torino, il Lecce, nella giornata di domani, ospiterà al Via del Mare il Napoli di Carlo Ancelotti. In vista della gara, al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato il presidente dei pugliesi Saverio Sticchi Damiani.

NAPOLI – “C’è grande entusiasmo, la vittoria con il Torino ci ha permesso di vivere una settimana serena. Gli azzurri hanno una difesa fortissima e io sono curioso di vedere come si comporteranno i nostri attaccanti. Sarà una sfida avvincente”.

RETROSCENA – “A luglio avevamo fatto un sondaggio per avere Luperto: ci è però stato risposto che non era in vendita. Noi vogliamo valorizzare i nostri giovani per tenerceli e per scelta aziendale non accettiamo il prestito secco per i baby calciatori. Ecco perché per noi non sarà facile avere rapporti di mercato con i grandi club italiani”.