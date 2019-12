Lecce, Tabanelli: “Rammarico, avremmo potuto anche vincerla”

Prezioso 2-2 in rimonta per il Lecce contro il Genoa nel lunch match della quindicesima giornata di Serie A. Tra i protagonisti del match Tabanelli, autore della seconda rete dei salentini. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di DAZN: “Sicuramente rimane un po’ di rammarico in bocca, siamo riusciti a ribaltare una situazione di svantaggio, ma poi nel finale non abbiamo sfruttato la doppia superiorità numerica. Questo è un punto importante ottenuto contro una diretta concorrente, che ci permette di tenerla dietro. Il gol? Sono contento, ma ci penserò meglio in questi giorni. Voglio dedicarlo alla famiglia di una bimba che non c’è più”.