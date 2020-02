Lecce, tegola per Liverani: Falco infortunato e out tre settimane

Non arrivano buone notizie dall’infermeria in casa Lecce. Filippo Pippo Falco ha subito uno stiramento di primo grado alla coscia destra durante l’ultima sfida contro la Spal. Per il fantasista si teme un mese di stop.

Brutta tegola per il tecnico Liverani che aveva trovato in Falco un’arma in più per la salvezza dei salentini. Il giocatore potrebbe tornare quasi alla sosta di marzo. Falco salterà certamente la sfida di domenica contro la Roma e poi le successive tre difficilissime partite contro Atalanta, Juventus e Milan. Potrebbe tornare per l’ultima gara prima dello stop per le nazionali, lo scontro diretto contro la Sampdoria in casa. Al suo posto, Liverani potrebbe puntare definitvamente su Mancosu o sul neo arrivato Riccardo Saponara.