Lecce, Vigorito: “Coronavirus? Sono solo. La mia compagna tornata in Sardegna per far nascere nostro figlio”

Mauro Vigorito, portiere del Lecce, si racconta ai canali ufficiali del club. Momento complicato per il giocatore salentino che vive l’emergenza coronavirus da solo nella sua abitazione mentre la compagna è tornata a casa per far nascere in Sardegna il figlio che arriverà tra due mesi.

SOLO – “Adesso mi trovo solo. La mia compagna è tornata a casa perché abbiamo deciso di far nascere nostro figlio nella nostra terra d’origine. Anche i miei genitori e il resto della famiglia si trova lì. Da Natale non torno a casa. Però facciamo di tutto per sentirci: chiamate e videochiamate ci aiutano. Io, Mancosu e Deiola ci sentiamo spesso. Noi sardi siamo molto legati alla nostra terra. Con Marco (Mancosu ndr) abbiamo un bellissimo rapporto. Alessandro lo conoscevo poco. Ma è un grandissimo non solo in campo”.

RICORDI – Vigorito è stato protagonista di ben due promozioni di fila in A: “Ci sono tante differenze, sono state due esperienze uniche ma diverse. Quella col Frosinone era più scontata, anche se abbiamo perso tutto all’ultima giornata. Poi ai playoff siamo stati bravi a rialzarci. Quella con il Lecce è stata una cavalcata incredibile, un continuo crescendo di prestazioni, convinzioni ed emozioni”. E sulla stagione odierna: ” Possiamo contare su un grande gruppo, è l’arma per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo ottimi calciatori, ma non c’è uno che può determinare da solo le partite e insieme possiamo andare lontano”.