Lecce, vittoria in amichevole contro il Cosenza: 2-1 il risultato finale

Impegno amichevole contro il Cosenza per il Lecce di Fabio Liverani, con il tecnico che ha approfittato della pausa del torneo dovuta agli impegni delle Nazionali per oliare i meccanismi della propria formazione. I salentini, al Via del Mare, si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Babacar e di Mancosu, con quest’ultimo che ha regalato la vittoria alla sua squadra in pieno recupero. Per i calabresi inutile il momentaneo pareggio di Lazaar.

I giallorossi, nelle prime due giornate di Serie A, non sono riusciti a collezionare neanche un punto, venendo battuti prima dall’Inter a San Siro per 4-0 e poi dal Verona di fronte al proprio pubblico per 1-0.