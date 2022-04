Lega A, Casini vuole le riforme e lo sviluppo delle squadre B

La Lega A studia le riforme da attuare

Con l'avvento di Lorenzo Casini in Lega A, si parla molto di riforme. L'ex capo di Gabinetto del Ministero della cultura e ora completamente dedito agli sviluppi della Lega, ha avviato con la Federazione una task force al lavoro sulle riforme più urgenti. Per il nuovo presidente una priorità è sostenere i club nello sviluppo delle squadre B: «Un progetto che deve essere sostenibile economicamente e nelle regole. I giovani ci sono ma vanno cresciuti in strutture adeguate e poi introdotti, come in Spagna. Oggi si crea un gap e i ragazzi non vengono utilizzati quanto dovrebbero. Ci siederemo anche con Ghirelli e la Lega Pro. In generale sto raccogliendo dai club indicazioni sulle priorità di intervento: verrà costituito un gruppo di lavoro permanente della A. Tutti i temi, stadi compresi, vanno affrontati insieme».