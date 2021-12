Lega A, non cambia mese pagamento stipendi che resta febbraio

La Lega Serie A non ritiene necessario alcun spostamento e/o sospensione delle scadenze in questione.

Gli stipendi a calciatori e staff non subiranno alcun rinvio come si era paventato giorni fa. Oggi infatti nel corso dell'Assemblea dei club di A si è stabilito che non slitteranno le scadenze degli emolumenti e delle imposte e contributi, al momento fissato al 16 febbraio. Tutto questo nell’ottica di salvaguardia della regolarità della competizione e nel rispetto delle regole stabilite a inizio stagione, la Lega Serie A non ritiene necessario alcun spostamento e/o sospensione delle scadenze in questione.