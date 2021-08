Lega A si unisce a Premier e Liga: “Sostegno a club che non faranno partire nazionali”

La Lega Serie A si schiera con i club

La Serie A si unisce a Premier League e Liga decidendo di sfidare la Fifa. Tutto nasce dalla mancata autorizzazione a far partire i nazionali sudamericani che non potranno recarsi in Paesi con obbligo di quarantena al ritorno (causa Covid) nella finestra di settembre 2021 .

Il comunicato: La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra FIFA di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars - Cov - 2.