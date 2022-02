Lega A Terracciano commissario. Gravina: “Auspico Lega di A forte e determinata”

Il prorettore dell’Università degli Studi del ‘Foro Italico’ ha ricevuto l’incarico (con termine 15 marzo) per adeguare lo Statuto se entro il 25 febbraio la Lega Serie A non avrà adempiuto

“È stata una giornata all’insegna della collaborazione – ha dichiarato Gravina nella consueta conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio – e sono state accantonate alcune forme di tensione che soprattutto in questo momento non hanno motivo di esistere. I nostri sono più principi ‘riformatori’ che ‘informatori’, il Commissario avrà una funzione di collaborazione e di supporto ai club di Serie A”.

Ringraziando il vice presidente Luca Percassi per il prezioso lavoro di coordinamento che sta svolgendo, il presidente della FIGC ha dichiarato di auspicare “una Lega di A forte e determinata, che rivendichi una leadership di contenuti e non una leadership urlata. La Lega di A è sempre stata autonoma nell'ambito dei principi dell'ordinamento sportivo, chi afferma il contrario ha un modo sbagliato per approcciare le carenze che il mondo del calcio manifesta. Vogliamo una Lega in grado di essere la motrice del calcio italiano”. Sulle riforme Gravina è fiducioso: “Sono convinto che ci sarà presto una presa di coscienza da parte di tutte le componenti che le porterà a chiedere al Consiglio di accelerare il processo di riforma”.