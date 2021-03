Lega dice no al rinvio di Lazio-Torino ma i granata non scenderanno in campo. Gli scenari

Questo pomeriggio è stato convocato d’urgenza il Consiglio di Lega per affrontare la questione dei protocolli Covid. È durato pochi minuti e subito dopo è uscita la notizia che il Consiglio ha ribadito l’intenzione di non far rinviare il match, Lazio-Torino va giocata. Sicuro però che il match non si disputerà per la mancata presentazione della compagine granata che, in rispetto della quarantena disposta dall’Asl, non è partita per Roma dove alle 18.30 sarebbe in programma la partita con la Lazio, anticipo della 25ª giornata di campionato. Il Torino è in isolamento fino alle 23.59 di questa sera e attende l’ok per riprendere gli allenamenti in gruppo, così da poter preparare la trasferta di Crotone in programma domenica 7 marzo. Di sicuro si arriverà a seguire lo stesso iter di Juventus-Napoli e pertanto il giudice sportivo decreterà la sconfitta dei granata e un punto di penalizzazione. Poi la palla passa alla giustizia sportiva che quasi sicuramente farà giocare il match in primavera inoltrata.