Lega Serie A alza la capienza stadi al 75%

Più spettatori allo stadio in Serie A

I tifosi potranno tornare allo stadio numerosi. "La capienza al 75%" per gli impianti sportivi si può applicare" a tutti gli stadi in qualunque zona situati. Tanto evidentemente su presupposto che l'accesso allo stadio è consentito con il solo super green pass". Lo specifica la Lega Serie A in una nota, in cui dà un "chiarimento interpretativo" delle nuove norme sulla capienza degli stadi per le normative Covid. La Lega A fa riferimento "in particolare alla disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di super green pass", combinata con la norma della legge approvata ieri sulle capienze, che prevede che "in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 75%".