Lega Serie A, assemblea d’urgenza il 13 maggio: si parlerà di ripresa e diritti tv

In Italia la ripresa del campionato è ancora un rebus. Le squadre sono tornate ad allenarsi individualmente nei rispettivi centri sportivi, ma ancora non ci sono date ufficiali sulla ripartenza del campionato. Dal 18 maggio i giocatori potrebbero allenarsi nuovamente in gruppo, ma ancora non c’è il via libera.

ASSEMBLEA – Di questo e molto altro si parlerà nella prossima assemblea di Lega fissata per il 13 maggio. Tra i temi più importanti quello legato alla ripresa delle attività sportive e quello che fa riferimento ai licenziatari dei diritti audiovisivi. Sono previste anche le dichiarazioni del presidente Dal Pino e dell’AD De Siervo. Da questa riunione si potrà quindi capire se la Serie A potrà ricominciare. Per ora, solo la Bundesliga ha annunciato la ripartenza ufficiale del campionato.