Lega Serie A, Dal Pino: “Contrari alla Superlega, esistono già altre competizioni”

L’ipotesi della Superlega sembra essere sempre più diffusa. Un progetto che, però, trova la piena opposizione dei vertici delle varie leghe nazionali. C’è il timore che la nuova competizione possa svilire i campionati. Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha spiegato in conferenza stampa: “Sapete quello che ho sempre detto, lo continuo a ripetere. Per noi non esiste, riteniamo che ci siano già competizioni come la Champions o l’Europa League: magari possono essere modificate, non immaginiamo e siamo totalmente contrari all’ipotesi di una Superlega”.