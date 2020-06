Lega Serie A, De Siervo: “Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari in chiaro”

La ripresa della Serie A è arrivata dopo numerosi incontri e riunioni. Tanti i cavilli burocratici da risolvere e la questione quarantena, sollevata dal ministro Spadafora nelle ultime ore, sicuramente non lascia tranquilli. Lo stesso ministro pochi giorni fa aveva incontrato l’AD di Sky per capire se ci fosse o meno la possibilità di trasmettere le partite in chiaro. Come anticipato da molti quotidiani, Ibarra ha dato la sua disponibilità e l’amministratore delegato della Lega Serie A ha svelato quali saranno le partite trasmesse in chiaro.

De Siervo: “Ecco quali saranno le partite in chiaro”

Durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia, De Siervo ha dichiarato: “Stiamo cercando di trovare tutti una modalità, c’è questa intenzione nell’aria e le strutture tecniche si sono messe al servizio per trovarla. Posso dire che, laddove sarà possibile, si parlerà di due partite in chiaro: una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l’altra potrebbe essere Hellas-Cagliari. La prima sarebbe visibile su TV8, la seconda sulle pagine di YouTube di Dazn“. Si tratterà però solo di un eccezione, come ricorda lo stesso De Siervo: “Ripeto: stiamo parlando di un diritto venduto a cifre importanti a degli operatori che l’hanno pagato dopo un bando articolato. Dobbiamo distaccarci il meno possibile rispetto a quelle regole. È un messaggio importante di attenzione a tutte le persone, perché il calcio avvicina tutti quanti e sta succedendo: speriamo domani di sfondare i 10 milioni”.