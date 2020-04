Lega Serie A, i club all’unisono: “Vogliamo concludere la stagione”

La Lega Serie A ha deciso: tutti in campo appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno. L’obiettivo sarà terminare la stagione, concludendo campionati e coppe. La riunione odierna ha confermato quanto si era detto ieri sera. I club sono decisi a portare a compimento il 2019/20 da dove si era interrotto per lo scoppio dell’emergenza Coronavirus. Stamattina i vertici delle varie società si sono riuniti e hanno concordato all’unanimità la scelta di tornare in campo. Ora la palla passerà prima al Governo che stabilità se e quando sarà possibile giocare in sicurezza. Nel frattempo si attendono anche indicazioni da Fifa e Uefa sulle modalità della fase 2.