Lega Serie A, rieletto presidente Dal Pino

Paolo Dal Pino è stato rieletto alla presidenza della Lega Serie A con 14 voti nella seconda votazione. Il numero uno uscente, tuttavia, ha comunicato all’assemblea che si riserverà se accettare o meno la nomina nell’arco della prossima settimana. La prima votazione si era conclusa con una fumata nera, con soli 10 voti per il manager milanese: nella seconda, Dal Pino ha invece raggiunto il quorum di 14 voti. Conferma anche per l’amministratore delegato Luigi De Siervo arrivata già in prima votazione con 15 voti a favore. Per lui si tratta del secondo mandato come amministratore delegato, dopo la prima elezione avvenuta il 20 dicembre 2018.