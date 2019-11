Lega Serie A, trovano conferme le indiscrezioni: il presidente Micciché si è dimesso

Confermate dall’Ansa le anticipazioni di Dagospia: Gaetano Micciché si sarebbe dimesso da presidente della Lega Calcio Serie A. Situazione dunque di caos, con la presidenza probabilmente nelle mani di un commissario. I grandi club avrebbero provato a convincerlo a rimanere, ma non sarebbe andato a buon fine il tentativo, per questo si attenderebbe solo l’ufficialità dell’operazione. In passato Enrico Preziosi, numero uno del Genoa, aveva parlato di una irregolarità dell’assemblea del 19 marzo 2018, quella che aveva portato Micciché a presidente della Lega A, arrivata per acclamazione e non tramite scrutinio segreto. Lo Statuto prevedeva che si sarebbe dovuta rifare la votazione.